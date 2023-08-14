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Sinop'ta Denizde Boğulan Genç Kız Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Sinop'ta serinlemek için denize giren 21 yaşındaki Zehra Büyükcafer, akıntıya kapılarak boğuldu. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı.

SİNOP'ta Zehra Büyükcafer (21) serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Akliman sahiline ailesiyle birlikte İstanbul'dan gelen Zehra Büyükcafer, serinlemek için denize girdi. Büyükcafer, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumunu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat suda kalan genç kızı kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zehra Büyükcafer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - Yaşam

İstanbul Akliman Sinop Yaşam Haberler

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