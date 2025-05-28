Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır

Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
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Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
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Bahçesinde sinekleri öldürmek için kullandığı akıl almaz yöntem büyük tepki çekti. Kısa sürede viral olan videonun altına "Yazıktır, günahtır" yorumları yapıldı.

Bir kişinin bahçesinde toplanan sinekleri öldürmek amacıyla kullandığı yöntem büyük tartışma yarattı. İlacı havaya sıkan ve ardından çakmakla ateşleyerek sinekleri diri diri yakan şahsın görüntülerini izleyenler "Sonra Allah neden belamızı veriyor", "Allahsız kitapsızlar, canlı canlı yakmak nedir", "Çok acımasızca" demekten kendini alamadı.

Olayın ardından hayvan hakları savunucuları da sosyal medyada duyarlılık çağrısı yaparak canlılara işkence sayılabilecek bu tür uygulamalara karşı yasal düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

cızz yapandan ne farkı var

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