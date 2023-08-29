Sındırgı'da Geleneksel Kocakonak Panayırı Başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 100 yılı aşkın bir geleneğe sahip Kocakonak Panayırı kapılarını ziyaretçilere açtı.

İlçede 28 Ağustos'ta başlayan panayır, Sındırgı'nın kurtuluş günü olan 3 Eylül'de sona erecek.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, panayırın sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Yavaş, panayırın 7 gün süreceğini belirterek, "Esnafımız için hayırlı olsun. Esnafımıza bol kazançlar. Halkımıza iyi eğlenceler." dedi.

Sındırgı'nın kültürünün ve geleneklerinin yaşatıldığı etkinlikleri devam ettirdiklerini vurgulayan Yavaş, şunları dile getirdi:

"Panayırlar eskiden beri hayvan ve emtia yani ticaretin döndüğü yerler. Bunun yanında hasat sonu olarak da şenlik havasında geçen insanların buluştuğu güzel bir etkinlik. Sındırgı'da 100 yılı geçen bir panayır var. Kocakonak Panayırı yıllardan beri ticaretin, neşenin, eğlencenin kaynağı olmuş. Bizler de ara verilmesine rağmen bu kültürü on yıllardır sürdürüyoruz. Şu anda da baktığımızda çok daha düzenli ve tertipli panayır yapılabileceğini insanlara göstermenin keyfini yaşıyoruz."

İlçe sakinlerinden Ahmet Cesur da çocukluğundan beri katıldığı bu etkinliğin, bölgedeki en büyük panayırlardan olduğunu ifade etti.

Gürkan Topçu ise panayır alanında çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir alan. Çünkü çocuklar, aileler ve yetişkinler için eğlence var. Hep olmasını istediğimiz bir yer. Senede bir kere oluyor. Civar şehirlerden insanlar geliyor. Hem memleketimiz canlanıyor hem de eğleniyoruz. Tüm Sındırgı halkı da burada. Herkesi bekleriz." diye konuştu.