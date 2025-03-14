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Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

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İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarla kendinden söz ettiren tiyatro oyuncusu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen ünlü ismin cenaze töreni programı belli oldu.

Kardeş Payı'nda canlandırdığı Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan, Şinasi Yurtsever hayranlarını üzdü. 51 yaşındaki oyuncu mide kanseriyle olan savaşını kaybetti. 51 yaşındaki oyuncu Yabancı Damat, Yılan Hikayesi, Avrupa Yakası, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza, İşler, Güçler ve Kardeş Payı gibi birçok yapımda rol almıştı.

GERİYE EŞİ İÇİN YAZDIĞI MESAJ KALDI

Oyuncu geçtiğimiz sene eşi Ferihan Yurtsever ile evlilik yıl dönümünü "Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" notuyla kutlamıştı.

Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Oyuncu Şinasi Yurtsever, Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile yer aldığı fotoğrafı "Güzel Dostluklar" notu ile paylaşmıştı.

Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu. Cenaze programını oyuncunun eşi sosyal medyadan paylaştı.

Yayınlanan mesajda; 'Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Merhumun cenazesi 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından saat 13.20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir' ifadelerine yer verildi.

İKİ İSİM MESAJ YAYINLAMADI

Öte yandan birçok isim Şinasi Yurtsever için paylaşım yaparken Kardeş Payı dizisinde birlikte rol alan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaşım yapmaması dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtseven için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMk Mk:

Bizi güldürdün. Sende gülesin

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Allah rahmet etsin yakışmadı bee büyük hilmi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

zincirlikuyu zenginler ve ünlüler mezarlığı buradaki merhumlar bu dünyadaki son ayrıcalığı son torpili gördüğü yerlerdir buraları ama öte yanda hiç kimseye torpil yok kul millet yetim hakkı yiyen devletin milltin malını çalıp çırpan eşe dosta yandaşa peşkeş çekenin bende dahil gideceği yer cehennemdir dediklerim bazılarının gücüne gitmiş namaz kılmayan oruç tutmayanıda söylesene diyor onları zaten hutbelerde imamlar söylüyor ama her nedense benim söylediklerimi söylemeye korkuyorlar neden acaba

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Haber YorumlarıTroll skci:

rabbim de seni güldürsün güzel insan

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