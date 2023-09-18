Silivri'deki Fabrika Yangınına İtfaiye ve AFAD Müdahale Ediyor

İstanbul Valiliği, Silivri'deki fabrika yangınına 12 itfaiye ekibi ve AFAD görevlilerinin müdahale ettiğini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği Silivri'deki fabrika yangınına 12 itfaiye ekibi ve AFAD görevlilerince müdahale edildiğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden Silivri'de çıkan fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi. - İSTANBUL