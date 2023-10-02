İstanbul'da günlerdir etkili olan kuvvetli yağış Şile'de dereyi taşırınca su baskınlarına neden oldu. Şile'nin Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahallerinde özellikle tarım arazileri, seralar ve bungalov evler su altında kaldı. Şile'nin 71.6 kilogram yağış aldığı öğrenildi. Şile'de Koca derenin taşıdığı çamur Karadeniz'i kahverengiye boyadı. Çamuru andıran deniz havadan da görüntülendi.

Şile'de kuvvetli yağışla derenin getirdiği çamur denizi kahverengiye çevirdi.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kuvvetli yağış Şile'de dereyi taşırınca su baskınlarına neden oldu. Şile'nin Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahallerinde özellikle tarım arazileri, seralar ve bungalov evler su altında kaldı. Şile'nin 71.6 kilogram yağış aldığı öğrenildi. Şile'de Koca derenin taşıdığı çamur Karadeniz'i kahverengiye boyadı. Çamuru andıran deniz havadan da görüntülendi.