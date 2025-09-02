Silahla Vurulan Kızılgeyik 'Paşa' Rehabilitasyon Sürecinin Ardından Sürüye Katıldı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde girdiği fabrikada sol ön ayağından silahla vurulmuş halde bulunup İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirilen ve 'Paşa' ismi verilen kızılgeyik iyileşti. Paşa, bir yıl süren rehabilitasyon sürecinin ardından parkta bulunan geyik sürüsüne dahil oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa'da bir fabrikaya giren ve silahla sol ön ayağından vurulduğu tespit edilen kızılgeyiği, bir yıl süren rehabilitasyon sürecinin ardından sürüye dahil etti. Heybetli boynuzlara sahip olan 7 yaşındaki Paşa ismi verilen kızılgeyik, yeni yaşam alanına oldukça hızlı adapte oldu. 250 kilogram ağırlığındaki Paşa'nın, geyik sürüsünün yeni lideri olacağı tahmin ediliyor. Doğal Yaşam Parkı'nda 15'i dişi, 13'ü erkek toplam 28 geyik bulunuyor.

'TÜM TEDAVİ YÖNTEMLERİ ARAŞTIRILDI'

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Dr. Duygu Aldemir, Paşa'nın geçen yıl 7 Ekim'de Kemalpaşa'daki bir fabrikaya girdiği ihbarı üzerine Doğal Yaşam Parkı'na getirildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Ayağında ateşli silah yarası olduğu tespit edildi. Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı. Uzun bir süre tedavisi devam etti. Paşa'nın ayağındaki ateşli silah yarasından kaynaklı oluşan kırık, zaman içerisinde doğada kötü şekilde kaynamasına neden olmuş. Ayak deformasyonu vardı. Ayağında bulunan saçmaların çıkarılması için tüm tedavi yöntemlerini araştırdık ve farklı hastanelerden de görüş aldık. Paşa'nın hayatını riske atmamak için bu şekilde yaşamasının daha sağlıklı olacağını belirledik. Ayağı bu haldeyken hayata adapte olabildiğini gördük. Çünkü bu denli ağır ve büyük hayvanlara yönelik yapılacak operasyonlar, avantajdan çok dezavantaj yaratıyor."

Paşa'nın ayağındaki deformasyona rağmen hayata tutunduğunu anlatan Aldemir, "Sürüyle buluştu ve çok kısa sürede adapte oldu. Diğer geyiklerle birlikte hayatını burada sürdürecek. Geyik sürülerinde yaşlarına ve boynuzlarının büyüklüğüne göre sürü içerisindeki hiyerarşileri şekilleniyor. Paşa da büyük ve heybetli boynuzlara sahip bir erkek olduğu için sürü liderliğine aday" diye konuştu.

'YAŞAM ÖZGÜRLÜKLERİNİ ELLERİNDEN ALMAYALIM'

Aldemir, doğal yaşam ortamlarında bulunan hayvanların avlanmaması gerektiğini belirtip, "Paşa'nın ateşli silahla vurulduğuna dikkat çekmek istiyorum. Hayvanların doğada yaşama özgürlüklerini elinden alıyoruz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Yaban hayatı içerisindeki canlılar, bizim hobi amacıyla vuracağımız hayvanlar değil. Onların yaşam hakkı var. Yaşam haklarına bu şekilde saldırmamız doğru değil" ifadelerini kullandı.