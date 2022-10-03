Siirt'te mezarlıktan gelen esrarengiz sesler, duyanların tüylerini ürpertti! Türkiye bu kaydı tartışacak

Siirt'te kaydedildiği öne sürülen bir video, sosyal medyada paylaşıldı. Videonun sabah ezanı sırasında kaydedildiği belirtilirken, mezarlıkta gelen bağrışma sesleri de anbean kaydedildi.

MONTAJ MI DEĞİL BELLİ DEĞİL

Video, sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük bir yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları videonun montaj olduğunu savunurken, bazıları da seslerin doğal olduğunu iddia etti.

"AZAP SESLERİ OLABİLİR"

Video hakkında en çok yapılan yorumun içeriği ise dikkat çekti. Kullanıcılar, "Mezarlıklardan ara ara bu şekilde azap sesleri gelir" iddiasında bulundu.