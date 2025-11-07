Sığınak zorunluluğu nedir? Türkiye'de yeni sığınak yönetmeliğinde neler var?

Türkiye'nin sığınak yönetmeliği yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, mevcut sığınakların denetlenmesini ve yeni yapılacak binalarda sığınak zorunluluğunu kapsıyor. Güvenlik standartlarının artırılmasını hedefleyen bu yönetmelik, özellikle afet ve acil durumlara karşı alınacak önlemleri yeniden şekillendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN YENİ SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE NELER VAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından güncellenen Sığınak Yönetmeliği, 6 aylık kapsamlı bir çalışma sonucunda Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle birlikte mevcut ve yeni yapılacak binalarda sığınak standartları yeniden tanımlandı.

Yeni yönetmelikle:

Mevcut tüm özel ve genel sığınakların en geç 1 yıl içinde denetlenmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi zorunlu hale geldi.

Yeni yapılacak konutlar, yurtlar, oteller, bakımevleri ve yataklı hizmet veren sağlık tesisleri ile sanayi ve imalat tesislerinde sığınak yapımı zorunlu olacak.

Sığınak ruhsatları AFAD'a bildirilecek.

Millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanlar da sığınak hizmeti verebilecek şekilde düzenlenecek.

Sığınaklar, yaşlılar, hamileler ve engelliler gibi hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin de rahatlıkla kullanabileceği şekilde TSE standartlarına uygun olarak tasarlanacak.

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada "Sığınak yönetmeliğimizi günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SIĞINAK ZORUNLULUĞU NEDİR?

Yeni yönetmeliğe göre, belirli kriterlerin üzerindeki yapılarda sığınak bulundurmak artık zorunlu hale geldi.

Bu zorunluluk: