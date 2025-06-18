Şiddet Gören Sokak Köpeği 'Hayat', Almanya'da Sahiplendirildi

Şiddet Gören Sokak Köpeği 'Hayat', Almanya'da Sahiplendirildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde şiddet sonucu beli kırılan ve arka ayakları felç kalan sokak köpeği 'Hayat', 6 aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak Almanya'nın Münih kentinde sahiplendirildi. Tedavi sürecinde hayvanseverlerin desteğiyle yaşama tutunan Hayat, şimdi yeni bir aileye kavuştu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde gördüğü şiddet nedeniyle beli kırılan ve arka ayakları felç kalan sokak köpeği 'Hayat', 6 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Hayat, Almanya'da sahiplendirildi.

Olay, İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddet sonucu beli kırılan ve felç kalan sokak köpeği için sosyal medyada yardım çağrısı yapıldı. Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Avukat Emel Şahin, bu çağrıya yanıt verdi. Şahin, köpeğin tedavisi için özel bir veteriner kliniğiyle iletişime geçti. 'Hayat' ismi verilen sokak köpeğinin muayenesinde, arka ayaklarının tamamen işlevsiz hale geldiği belirlendi. Hayat için ampütasyon kararı alınıp, gerçekleştirildi.

'İYİLİK KOLAY DEĞİL'

Ön patileriyle yürümeye çalışan Hayat'a tedavi sürecinde önce Dilek Gürsoy, ardından Emel Şahin evini açtı. Hayat, gönüllülerin de desteğiyle 6 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Hayat, Almanya'nın Münih kentinde sahiplendirildi. Şahin, "İyilik kolay değil ama bir araya gelen yüreklerle her şey mümkün. Bir canın binlerce kilometre ötede yeni bir yaşama başlamasına vesile olduk" dedi. Şahin, sürece katkı veren veteriner hekim Osman Yırtımcı, gönüllüler ve sahiplendirme sürecine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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