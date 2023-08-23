Sıcaktan bunalan köpekler, Tağar Çayı'nda serinledi

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıcaktan bunalan köpekler, Tağar Çayı'nda serinledi. Köpeklerin keyifli anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde son günlerde etkisini arttıran hava sıcaklığı nedeniyle, köpekler de serinlemek için çareyi Tağar Çayında buldu. İlçe merkezine 500 metre uzaklığında ki Gedikler köprüsünün altında serinlemeye çalışan köpekleri gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti. Köpekler bir yandan serinlerken, bir yandan da balık yakalama çabaları ise sonuçsuz kaldı.