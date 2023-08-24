Sıcaktan bitkin düşen güvercin müftülük personeli tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen bir güvercin, müftülük personeli tarafından kurtarıldı ve tekrar doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen güvercin, müftülük personelinin yardımıyla bakımı yapılarak tekrar doğaya bırakıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcak havadan dolayı bitkin haldeki bir güvercin, Bozova İlçe Müftülüğü binasının penceresinden içeriye girdi.

Müftülük personeli bitkin haldeki güvercini alarak önce lavaboda suyun altında serinlemesini sağladı.

Güvercine daha sonra su ve yem verilerek karnı doyuruldu.

Bir süre dinlendikten sonra kendine gelen güvercin doğaya bırakıldı.