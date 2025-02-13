Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni fragmanında Sezen Aksu'nun Ferdi Tayfur'a ithafen okuduğu 'Bana Sor', şarkısı ilk kez yayınlandı.

MİNİK SERÇE'DEN 'BANA SOR'

Hikayesiyle izleyici derinden etkileyen Annem Ankara'nın yeni tanıtımında Sezen Aksu sürprizi yaşandı. Minik Serçe'nin geçtiğimiz ay kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' adlı şarkısına yeniden hayat verdiği ortaya çıktı. Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini yazdığı, Sait Büyükçınar'ın bestelediği ve 1990 yılında ilk defa Ferdi Tayfur'un Hoşçakal albümüyle piyasaya sürülen efsane şarkı Aksu'nun büyülü sesinden 'Annem Ankara'da izleyiciyle buluştu.

İzleyicileri heyecanlandıran tanıtım sonrası dizinin ve Sezen Aksu'nun fanları şarkının tamamını merak etmeye başladı. Aksu'nun sesinden 'Bana Sor' tam haliyle haftaya Annem Ankara'nın yeni bölümünde ekrana gelecek.