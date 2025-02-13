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Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı

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Kanal D'nin popüler dizisi 'Annem Ankara'nın yeni fragmanında Sezen Aksu'nun Ferdi Tayfur'a ithafen okuduğu 'Bana Sor' şarkısı ilk kez yayınlandı. Şarkının tam versiyonu, 'Annem Ankara'nın yeni bölümünde ekrana gelecek.

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni fragmanında Sezen Aksu'nun Ferdi Tayfur'a ithafen okuduğu 'Bana Sor', şarkısı ilk kez yayınlandı.

MİNİK SERÇE'DEN 'BANA SOR'

Hikayesiyle izleyici derinden etkileyen Annem Ankara'nın yeni tanıtımında Sezen Aksu sürprizi yaşandı. Minik Serçe'nin geçtiğimiz ay kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' adlı şarkısına yeniden hayat verdiği ortaya çıktı. Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini yazdığı, Sait Büyükçınar'ın bestelediği ve 1990 yılında ilk defa Ferdi Tayfur'un Hoşçakal albümüyle piyasaya sürülen efsane şarkı Aksu'nun büyülü sesinden 'Annem Ankara'da izleyiciyle buluştu.

Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı

İzleyicileri heyecanlandıran tanıtım sonrası dizinin ve Sezen Aksu'nun fanları şarkının tamamını merak etmeye başladı. Aksu'nun sesinden 'Bana Sor' tam haliyle haftaya Annem Ankara'nın yeni bölümünde ekrana gelecek.

Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHAKAN AKAN:

Olmamış üzgünüm

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kendi tarzında okumuş ama şu var her şarkı her sese uyar diye bişey yok şimdi ferdi bey yaşasaydı sezen aksu şarkısını kendi tarzıyla okusaydı aynı tadı veremez sezen aksu pop müziğin starı şarkıları sesi tartışılamaz ferdi bey de arabeskin kralı onunda sanatı tartışılamaz

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