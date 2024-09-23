İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler! Omuzlarında taşıyarak yarıştılar

"Şeyh Yarışı" başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek gündem oldu. Sarık, cübbe ve benzer kıyafetler giymiş kişiler, bir grup erkek tarafından omuzlarda taşındı. Kalabalığın içinde kadın ve çocukların da olduğu görüldü. Görüntüler, izleyenleri şaşkına uğrattı.

"İRAN'DAKİ İCAZET TÖRENİ" İDDİASI

İzleyicilerden biri, bu görüntülerin İran'ın Türkmen Sahra bölgesinde medreseyi bitiren mollaların icazet töreni olduğunu belirtti. Kullanıcı, İran'da icazet alan mollayı omuzlarda taşıma geleneğinin yaygın olarak yapıldığını öne sürdü. Ancak görüntülerin nereden geldiği hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı. Hızla yayılan video, binlerce kişi tarafından izlendi. Kullanıcılar, "İran'ın Gülistan şehrinde yeni mezun şeyhler", "Boşluğuma geldi, sesli güldüm" gibi yorumlar yaptı.