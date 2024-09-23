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İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler! Omuzlarında taşıyarak yarıştılar

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"Şeyh Yarışı" notuyla paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Görüntülerde sarıklı ve cübbeli kişilerin bir grup erkek tarafından omuzlarda taşındığı anlar yer aldı. İzleyenlerden biri görüntülerin İran'da medreseyi bitiren mollaların icazet törenine ait olduğunu iddia etti.

"Şeyh Yarışı" başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek gündem oldu. Sarık, cübbe ve benzer kıyafetler giymiş kişiler, bir grup erkek tarafından omuzlarda taşındı. Kalabalığın içinde kadın ve çocukların da olduğu görüldü. Görüntüler, izleyenleri şaşkına uğrattı.

"İRAN'DAKİ İCAZET TÖRENİ" İDDİASI

İzleyicilerden biri, bu görüntülerin İran'ın Türkmen Sahra bölgesinde medreseyi bitiren mollaların icazet töreni olduğunu belirtti. Kullanıcı, İran'da icazet alan mollayı omuzlarda taşıma geleneğinin yaygın olarak yapıldığını öne sürdü. Ancak görüntülerin nereden geldiği hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı. Hızla yayılan video, binlerce kişi tarafından izlendi. Kullanıcılar, "İran'ın Gülistan şehrinde yeni mezun şeyhler", "Boşluğuma geldi, sesli güldüm" gibi yorumlar yaptı.

İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler! Omuzlarında taşıyarak yarıştılar
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Yaşam

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Yorumlar (9)

JY:

DÜNYADAKİ TÜM DİNLER İNSANLARI SÖMÜRMEK KONTROL ALTINA TUTMAK İÇİN UYDURULMUŞ YALANLARDIR.

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Can Yorumcu:

Bunlar neden yaşıyor ki

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Hikmet Tan:

Sizin yapacağınız haberciliğin ben ne var bunda ne yahu millet askere gidince umuza alınır sevinçli zamanda alınır ne var yani

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osman kara kara:

Şimdi o şeyhleri sırtlarında taşıyanlara müjde cennette 70 bin köşk, 70 bin huri , şarap ırmakları, sizi bekliyor

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ENSON:

Bunlar beni dinden daha da uzaklaştırıyor,

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Mehmet İsa Civan:

Şeyh uçmaz mürid uçurur lafının hayata geçmiş hali :))

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Yıldırım YILDIZ:

Ne kadar bilinçsiz insan var ve bunlar oy veriyor ve cemaatlar aracılığı ile vergilerimizi yiyorlar , artık bende başka bir ülkeye yerleşeyim mi diye düşünmeye başladım .

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HACER İlhan:

İranda bir yer burası

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Mehmet Vatandaş:

Bu mollalar mı İsrail ile savaşacak:)))

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