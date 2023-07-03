Seydişehir'de Yayla Şenliği Düzenlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Dikilitaş Mahallesinde yayla şenliği düzenlendi. Seydişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı, şenliğe katılanlara teşekkür ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yayla şenliği düzenlendi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ????? Dikilitaş Mahallesindeki etkinlikte, şenliği düzenleyenlere ve katılanlara teşekkür ederek, şenliklerin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da yayla şenliklerinin örf ve adetlerin yaşatılması noktasında birlik ve beraberliğe vesile olduğunu kaydetti.

Şenliğe, Pişkin ve Tutal'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.???????