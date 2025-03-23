Sevim Emre, Filiz Akın'ın vasiyetini duyunca dayanamadı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşında vefat eden Türk sinemasının önemli oyuncularından Filiz Akın, vasiyeti üzerine törensiz bir şekilde toprağa verildi.

TÖRENSİZ DEFİN İSTEMİŞ

Akın'ın vefat etmeden önce, eşi MİT eski müsteşarı ve diplomat Sönmez Köksal'a; vefat ettiğinde törensiz bir şekilde defnedilmeyi vasiyet ettiği ve hayattayken, mezarını yaptırdığı ortaya çıktı.

SEVİM EMRE: EN GÜZELİNİ YAPMIŞ

Arabesk müziğinin önemli isimlerinden Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, Filiz Akın'ın sessiz sedasız bir biçimde toprağa verilmesiyle ilgili "En güzelini yapmış çünkü maalesef cenazelerde bazı kişiler, oradaki acıyı paylaşmak yerine sanatçılarla selfie yapmak istiyor. Edep diyorum, başka bir şey demiyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İşte Sevim Emre'nin o paylaşımı;