Serinlemek İsteyen Vatandaşlar Sahillere Akın Ediyorlar

Edirne'de etkili olan sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar, Saros Körfezi sahillerinde yoğunluk oluşturuyor. Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Edirne'de, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde soluğu Saros Körfezi sahillerinde alıyor. İstanbul'a yakınlığıyla da bilinen Saros Körfezi, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi ağırlıyor. Deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Saros Körfezi'nde serinlemek isteyenler, sık sık denize girerek serin suların tadını çıkarıyor. Sahillere gelenlerden bazıları şemsiyelerin altında oturuyor, bazıları ise güneşlenmeyi tercih ediyor.