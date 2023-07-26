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Serinlemek İsteyen Vatandaşlar Sahillere Akın Ediyorlar

Yaşam Haberleri

Edirne'de etkili olan sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar, Saros Körfezi sahillerinde yoğunluk oluşturuyor. Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Edirne'de, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde soluğu Saros Körfezi sahillerinde alıyor. İstanbul'a yakınlığıyla da bilinen Saros Körfezi, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi ağırlıyor. Deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Saros Körfezi'nde serinlemek isteyenler, sık sık denize girerek serin suların tadını çıkarıyor. Sahillere gelenlerden bazıları şemsiyelerin altında oturuyor, bazıları ise güneşlenmeyi tercih ediyor.

Serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere akın ediyorlar

EDİRNE - Edirne'de etkili olan sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar, Saros Körfezi sahillerinde yoğunluk oluşturuyor.

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Edirne'de, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde soluğu Saros Körfezi sahillerinde alıyor. İstanbul'a yakınlığıyla da bilinen Saros Körfezi, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi ağırlıyor.

Deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Saros Körfezi'nde serinlemek isteyenler, sık sık denize girerek serin suların tadını çıkarıyor. Sahillere gelenlerden bazıları şemsiyelerin altında oturuyor, bazıları ise güneşlenmeyi tercih ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Yaşam

Saros Körfezi İstanbul Edirne Yaşam Haberler

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