Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş
Buna kim, nasıl müsaade etti? Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kalem pes dedirtti

Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kaleme bakın

Serik'te 23 Nisan Kutlamalarında 1300 Öğrenci Türk Haritası Oluşturdu

Serik'te 23 Nisan Kutlamalarında 1300 Öğrenci Türk Haritası Oluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde 1300 öğrenci, kırmızı-beyaz kıyafetleriyle Türkiye haritası oluşturdu. Okul müdürü Özay Ala, etkinliğin milli egemenlik ve birlik ruhunu yaşatmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında 1300 öğrenci ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliğinde Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'nun öğrenci ve öğretmenleri okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritası oluşturdu. Kırmızı, beyaz kıyafetleriyle 1300 öğrenci ve öğretmenlerinin oluşturduğu koreografi dron ile görüntülendi. Öğrenciler marşlar söyleyip kutlama coşkusu yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgi veren okul müdürü Özay Ala, "Bu anlamlı koreografi, sadece öğrencilerimizin değil, tüm milletimizin yüreğini bir araya getirdi. Cumhuriyetin temellerini oluşturan milli egemenlik ve birlik ruhunu yaşatmak için buradayız. Bugün bir kez daha gördük ki bu ülkenin geleceği emin ellerdedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.