Semra Güzel Yeni Programı 'Hayatı Paylaşmak', Avrupa İstihdamının Katkılarıyla Dikkat Çekiyor!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan program, eğitimli gençlere yurtdışında deneyim kazanma fırsatı sunarken, her hafta alanında uzman konukları ağırlayarak izleyicilere farklı kapılar açıyor ve güncel konuları samimi sohbetlerle ele alıyor.

Güzel, programı hakkında yaptığı açıklamada, "Avrupa istihdamının katkılarıyla işimize yarar bir platform oluşturuyoruz. Her hafta farklı konuları ele alıyoruz ve alanında uzman kişilerle izleyicilerimizi buluşturarak hem bilgilendiriyoruz hem de ilham veriyoruz" dedi. Güzel, doğal, enerjik ve samimi halleriyle sabah programlarının aranan yüzü olacağa benziyor.

Hayatı paylaşmak her pazartesi saat 08:15'de Kanal 7 ekranlarında sizlerle.