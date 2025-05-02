Selin Karacehennem: 30 yaşından önce evlenmeyin, aşk kalmadı ama taktik var

Haberler.com ekranlarında Meltem Şarkışlalı'nın sunduğu programa konuk olan yazar Selin Karacehennem, ilişkiler üzerine uzun yıllara dayanan deneyimlerini aktardı. Aile ve evlilik terapisi kavramını Türkiye'de ilk dile getiren isim olduğunu söyleyen Karacehennem, gençlere dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"AİLE TERAPİSİNİ İLK SÖYLEYEN BENİM"

Selin Karacehennem, ilişkilerde yaşanan sorunların temelinde iletişimsizlik olduğunu belirterek, "Aile terapisi ve evlilik terapisini ilk söyleyen benim, bunun da %100 arkasındayım" dedi. Kendisine danışan kişilerin terapi yoluyla ilişkilerini onarmaya çalıştığını ifade eden Karacehennem, ihanetin ise genellikle evlilikteki mevcut sorunlardan kaynaklandığını vurguladı.

"30 YAŞINDAN ÖNCE ERKEKLERLE EVLENMEYİN"

Karacehennem, özellikle kadınlara yönelik verdiği ilişki tavsiyeleriyle dikkat çekti. "30 yaşından önce erkeklerle evlenmeyin diyorum" diyen yazar, genç kadınların özgüvenli bireyler olarak ayakta durmaları gerektiğini savundu. Kadınların ekonomik bağımsızlık kazandıkça daha net kararlar verdiğini belirten Karacehennem, "Kadınlar artık kendi ayakları üzerinde duruyor ve ne istediğini biliyor" dedi.

"AŞK VE ROMANTİZM YOK, AMA TAKTİK VAR"

Günümüz ilişkilerinde aşk ve romantizmin eskiye oranla azaldığını ifade eden Karacehennem, "Aşk, romantizm, hiçbiri kalmadı artık" dedi. Ancak hâlâ güzel niyetlerle gelen ve ciddi ilişkiler kurmak isteyen kişilere destek verdiğini belirten Karacehennem, "Bana gelen soru soran insanlara taktik veriyorum" ifadesiyle, danışanlarına yön gösterdiğini vurguladı.