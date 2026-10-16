7 aylıkken görme yetisini kaybetti, saatte 244 kilometreyle otomobil sürdü! Hedefi dünya rekoru

Görme engelli otomobil tutkunu ve Formula 1 takipçisi Levent Karadöl, fırsat verilirse saatte 339,64 kilometreyle ABD'li Dan Parker'a ait hız rekorunu kıracağına inanıyor.

Görme duyusunu 7 aylıkken menenjit sonucu kaybeden Karadöl'ün arabalara merakı, küçükken motor seslerini dinleyerek başladı. Psikolojik danışmanlık yapan 48 yaşındaki Karadöl, zamanla hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen otomobiller ve motor sporlarına olan ilgisi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Motor seslerini dinlemeye 5 yaşındayken evlerindeki elektrik süpürgesiyle başladığını söyleyen Karadöl, "Aydınlıkevler Körler Okulu'na girdim. Bizim okul Samsun Yolu'nun kenarındaydı. Tenefüslerde otobüsleri, kamyonları dinlemek için parka giderdim. Tenefüslerimin büyük bir kısmı, okulumuzun kalorifer dairesinde geçti. Oradaki brülör, hidrofor, kazan seslerini dinlemek, fuel oil (kalorifer yakıtı) kokusunu almak bana inanılmaz bir zevk veriyordu. Orada dersteki bütün yorgunluğumu atıyordum." diye konuştu.

Karadöl, motor sporları ve Formula 1 yarışlarıyla TRT'nin tek kanal olduğu dönemde yayınlanan Start programı sayesinde tanıştığını aktararak, "Hafta sonları yarışlardan özetler gösterilirdi. Onu izlerken böyle duyuyordum ama bu kadar iyi bir şey olduğunu düşünmemiştim. Bir gün Ankara'da çok yoğun bir yağış oldu. Ailecek gitmeyi planladığımız pikniğe gidemedik. Evde kanalları dolaşırken bir baktım ekrandan böyle inanılmaz, güzel sesler geliyor. Açıkçası 15-20 dakikada o hastalık bana bulaştı. Hatta öyle bir bulaştı ki 32 yıldır kaçırdığım yarış sayısı 10'dan fazla değildir. Hatta düğünümü bile Formula 1'in olmadığı tarihe özel olarak ayarladım." ifadelerini kullandı.

F1'i takip etmeye Michael Schumacher'in yarıştığı yıllarda başladığı için sıkı bir Ferrari takımı destekçisi olduğunu söyleyen Karadöl, F1'deki mevcut sürücüler arasında en beğendikleri sorulduğunda, "Ferrari taraftarıyım ama sürüşünü beğendiğim pilot olarak soruyorsanız kesinlikle Max Verstappen'i şu an 1 numaraya koyarım. İki numaraya Lewis Hamilton'ı koyuyorum. Daha sonra da biraz bariyerlerle teması sevse de Charles Leclerc geliyor." yanıtını verdi.

YAĞMUR ALTINDA SAATTE 244 KİLOMETRE

Arabayla yolculuk yapmaktan büyük keyif aldığını paylaşan Karadöl, trafiğe kapalı alanlarda az sayıda da olsa yaşadığı sürüş tecrübesi hakkında, "İnanılmaz bir his. Bir kere rakamı çok önemli olmayan beygirlere siz hükmediyorsunuz. Tabii birazcık otomobille barışık olmanız, araçla çok inatlaşmamanız gerekiyor. Gazı verirken 'çok mu verdim, az mı verdim' diye hesaplamak gerekiyor. Açıkçası bunlara çok iyi reaksiyon verdiğimi düşünüyorum. Gazlamak, frene basmak ve durduktan sonra inip araca da bir teşekkür etmek çok hoşuma giden bir şey." yorumunu yaptı.

Levent Karadöl, daha önce trafiğe kapalı alanda saatte 240 kilometre süratin üstüne çıktığı deneyimi ise şöyle anlattı:

"Test editörlüğü yapmak hep hayalimdir. Bir otomobile binip onun dengesi, malzeme kalitesiyle ilgili yazılar yazmak, program yapmak gibi bir hayalim var. Hatta "Otomobilin bana fısıldadıkları" isimli bir programım olsa diye hep hayal ediyordum. Bu hayalimi de biriyle paylaşmıştım. Onlar da 'Bir otomobili test ettireceğiz, seni o arabayla gezdireceğiz. Sen de bize izlenimlerini söyleyeceksin.' diye çağırdılar. Bursa'daki Yunuseli Havalimanı'nda bana bir anda 'Bu otomobille gazlamak ister misin?' diye sordular. Açıkçası o kadar yüksek sürate çıkacağımı onlar da tahmin etmiyormuş. İlk denemede aracı normal modda kullandım. Orada saatte 200-210 kilometre bir süratti. İkinci denemede aracı spor moduna aldım. Bayağı da yağmur yağıyordu. 244 kilometre sürati araçta hiç antrenman yapmadan gördüm. İnanılmaz bir his. Aslında gitmek değil ama durmak çok daha inanılmaz bir his. Frene bastığınızda hissediyorsunuz ne kadar büyük bir süratle gittiğinizi. Araç ilk frene fazla reaksiyon verince freni bırakıp tekrar bastım. 'Bunu nereden düşündün, nasıl akıl ettin?' dediler. Demek ki bugüne kadar okuduklarım, hayal ettiklerim, düşüncelerim bilinçaltıma böyle bir deneyimi işlemiş."

HEDEFİ GÖRME ENGELLİLER HIZ REKORU

Fırsat verilmesi halinde ABD'li Dan Parker'ın 31 Mart 2022'de, saatte 339,64 kilometreyle kırdığı görme engelliler hız rekorunu geliştirebileceğine inandığını belirten Karadöl, "Metin Şentürk'ün yanılmıyorsam 305 kilometre süratle kırdığı bir rekor vardı Urfa Havalimanı'nda. Hatta Metin Şentürk'e bunun için havalimanını tahsis ettiler. Volkan Işık'la 10 gün boyunca yaklaşık günde ikişer saat çalışmışlar. Volkan Işık arkadan gelerek ona interkomdan yol tarif etti. Metin Şentürk kırdıktan sonra rekor geliştirildi. Görme engelliler hız rekorunu kırmak en büyük hayallerimden biridir. Sağlam bir otomobil, iyi bir havalimanıyla bu rekoru kırıp Türkiye'de görme engellilerin neler başarabileceğini bütün dünyaya göstermek, İstiklal Marşı'mızı söyletmek istiyorum. Yapabileceğime eminim çünkü teknik bilgime çok güveniyorum. Tabii ki bir mühendis kadar değil ama otomobilin aerosuna, mekaniğine, performansına neler katabileceğimle ilgili bir teknik bilgim var. Böyle bir rekor denemesi yapılırsa biraz kilo vermem de gerekiyor. Bunun için de her şeyi yapmaya hazırım." şeklinde konuştu.

FELIPE MASSA İLE PİSTE ÇIKTI

F1 Türkiye Grand Prix'sini 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste 3 kez kazanan Brezilyalı eski pilot Felipe Massa ile İstanbul Park'ta piste çıkan Karadöl, o güne dair ise şunları söyledi:

"Felipe Massa hayranıyım. Hatta e-posta adresim ve kullandığım bir akıllı platformun kimliği 'massa06' diye başlıyor. Massa hayranlığımı biliyorlardı. Beni çağırdıklarında sadece bir el sıkışacağız diye düşündüm. Piste gittiğimde Massa ile dolaşacağımı öğrendim ama hala o görmüş olduğunuz otomobille dolaşacağımızı bilmiyordum. Bir baktım beni o canavarın içine oturttular. Bir kere İstanbul Park, dünyanın sayılı modern, güzel pistlerinden biri. 8. virajı öyle usta bir pilotla uçarak dönmek, öyle bir viraja dünyanın en iyi pilotlarından biriyle girip böyle kanın beyninize doğru çekilmesi inanılmaz bir his. Artık İstanbul'da bir şey izlerken bana çok daha anlamlı gelecek. Massa gerçekten çok sıcakkanlı bir insan. Araçtan indikten sonra sarıldık, fotoğraf çektirdik. Benim için inanılmaz bir anıydı."

Kaynak: AA