Selimiye Camisi'nde tepki çeken restorasyona durdurma kararı

Güncelleme:
Edirne'deki tarihi Selimiye Camisi'nde gerçekleştirilen ve büyük tepki çeken restorasyon çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu. Caminin özgün yapısının bozulduğu gerekçesiyle yapılan itirazlar sonucunda alınan karar, kamuoyunda memnuniyetle karşılandı.

Edirne İdare Mahkemesi, tarihi Selimiye Camisi'nin kubbesinde planlanan restorasyon çalışmaları için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin restorasyon sürecinde, kubbe yazılarında yapılması planlanan değişiklikler büyük tepki topladı.

"ASLI BOZULACAK ŞEKİLDE RESTORASYON YAPILDI"

Kubbe yazılarının aslı bozulacak şekilde restorasyonu öngören proje, Edirne İdare Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, Selimiye Camisi'nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Edirne İdare Mahkemesi kararında, Yüksek Kurul'un onayladığı projeyle ilgili tüm belgelerin talep edildiğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt:

Yapin bakalim Gosterisli camileri

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSen Tanırsın:

senin ülkemize bit kadar faydan yokken o camiiler müslümanların birlik ve dirliğine vesile olan mabetler. ticari bile bakarsan bugün Edirne'ye yerli ve yabancı turistlerin gitmesini sağlayan tek yapı konumunda.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAbdülhamit:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
