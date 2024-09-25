Şef Recep İncecik'e Ahilik Beratı Verildi

Şef Recep İncecik, yalnızca mutfak sanatları alanındaki başarısıyla değil, aynı zamanda İttifak Gazetesi İmtiyaz Sahibi olarak turizm sektöründe ve girişimcilik alanındaki katkılarıyla da dikkat çekiyor. İncecik, ahilik ilkelerini günümüzün değişen teknoloji, kültür ve ekonomik koşullarıyla harmanlayarak, "İnsanların en iyisi, insanlara faydalı olandır" hadis-i şerifine uygun bir şekilde çalışmalarını toplum yararına sunma gayreti içinde tanınıyor.

Törende, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Başkanı Eyyüp Arıcan, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Ahilik Vakfı Başkan Yardımcıları Süleyman Demir ve Duran Demirbaş gibi önemli isimler de yer aldı. Ayrıca, Ahi Baba Ali Mazak, İHA Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, iş insanı Murat Esen, Telif Hakları Derneği Genel Başkanı Cafer Vayni, Prof. Dr. Ahmet Kala, Dr. Erol Ülgen, Yönetmen Ahmet Melih Oflaz, Prof. Dr. Süleyman Doğan, Prof. Dr. Cemal Zehir, gazeteci Ahmet Dur, Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, gazeteci Mehmet Köşker, BİK yöneticisi Arzu Cihangir, iletişim gurusu Bilal Turhal, yapımcı-editör Fatih Sadırlı, sahaf Bahtiyar İstekli, hikayeci Bekir Tuncer Salihoğlu, şair Ali Ayçıl, şef Mehmet Kudat, İttifak yazarı yönetmen Mehmet Ali Nalbant, İstanbul Seyyahı Fahri Sarrafoğlu ve İttifak yazarı İbrahim Ethem Gören gibi çok sayıda davetli de katıldı.

Bu anlamlı etkinlik, ahilik kültürünün yaşatılması ve yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şef Recep İncecik'in bu ödülü alması, onun toplum için yürüttüğü çalışmaların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.