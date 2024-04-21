Üye Girişi
Haberler

Seçimi kaybedince yayınladığı videoyla fenomen olan Aydın Battal, Gönül Dağı'nın kadrosuna katıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de girdiği seçimi kaybettikten sonra köylülerine sitem ettiği videoyla fenomen olan Aydın Battal, oyuncu oldu. Battal, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köyünden muhtar adayı olan 300 haneli köyde sadece 29 oy olan Aydın Battal, yayınladığı videoda herkese sitem etmişti. Sözleri ve samimiyetiyle kısa sürede videosu viral olan Battal, oyuncu oldu.

SETTEN İLK KAREYİ PAYLAŞTI

Kendisine oy vermeyen akrabalarına sitem eden ve bir de isyan ettiği bir şiir okuyan Aydın Battal, içtenliği ve şivesinden dolayı bir anda popüler olunca dizilerden de teklif geldi. Battal, TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinden gelen teklifi kabul etti. İlk set gününde oyuncularla poz veren Aydın Battal "İşte geldim Gönül Dağı. İlk seti tamamladık bugün" ifadelerini kullandı.

Seçimi kaybedince yayınladığı videoyla fenomen olan Aydın Battal, Gönül Dağı'nın kadrosuna katıldı

"MUHTAR ADAYI OLDUM, BALDIZIM, BACANAĞIM İSTEMEDİ İLK ÖNCE"

Seçimi kaybeden 55 yaşındaki adam, yayınladığı videoda şu şiiri okumuştu: "Kucağımda oturdu kakıç kaktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Yüzüme karşı sigara yaktı, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dediler bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var. Akılları kesse beni köyden de kovarlar, akrabam dostlarım istemedi ilk önce beni.

Ben köyüme kötü falan diyemem, bana karşı niyetini bilemem. Ben köyümü tek kalemde silemem, akrabalarım istemedi ilk önce beni. Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dediler, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci, varsın onlar olsun en baş birinci, akrabam arkadaşım istemedi ilk önce beni."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Kırşehir Aydın Televizyon Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki Diş ameliyatında implant vidası beyne saplandı! Olay nerede oldu? Ameliyat olan vatandaşın durumu nasıl? ADANA 1954 – ÇATALCASPOR CANLI: Adana 1954 – Çatalcaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana 1954 Çatalcaspor canlı yayın linki! İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? SURVIVOR Birleşme partisi ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title