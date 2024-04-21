Seçimi kaybedince yayınladığı videoyla fenomen olan Aydın Battal, Gönül Dağı'nın kadrosuna katıldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köyünden muhtar adayı olan 300 haneli köyde sadece 29 oy olan Aydın Battal, yayınladığı videoda herkese sitem etmişti. Sözleri ve samimiyetiyle kısa sürede videosu viral olan Battal, oyuncu oldu.

SETTEN İLK KAREYİ PAYLAŞTI

Kendisine oy vermeyen akrabalarına sitem eden ve bir de isyan ettiği bir şiir okuyan Aydın Battal, içtenliği ve şivesinden dolayı bir anda popüler olunca dizilerden de teklif geldi. Battal, TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinden gelen teklifi kabul etti. İlk set gününde oyuncularla poz veren Aydın Battal "İşte geldim Gönül Dağı. İlk seti tamamladık bugün" ifadelerini kullandı.

"MUHTAR ADAYI OLDUM, BALDIZIM, BACANAĞIM İSTEMEDİ İLK ÖNCE"

Seçimi kaybeden 55 yaşındaki adam, yayınladığı videoda şu şiiri okumuştu: "Kucağımda oturdu kakıç kaktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Yüzüme karşı sigara yaktı, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dediler bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var. Akılları kesse beni köyden de kovarlar, akrabam dostlarım istemedi ilk önce beni.

Ben köyüme kötü falan diyemem, bana karşı niyetini bilemem. Ben köyümü tek kalemde silemem, akrabalarım istemedi ilk önce beni. Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dediler, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci, varsın onlar olsun en baş birinci, akrabam arkadaşım istemedi ilk önce beni."