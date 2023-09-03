Şarköy'de Lise Müdürünün Cenazesi Toprağa Verildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize düşen otomobilde hayatını kaybeden lise müdürünün cenazesi toprağa verildi. Esma Deniz Dellal için Şarköy Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dellal'nin cenazesi Çarşı Camii'nde kılınan namazının ardından Şarköy İlçe Mezarlığına defnedildi.