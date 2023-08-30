Şarköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Kaymakam Hakan Kılınçkaya tebrikleri kabul etti. Programda halk oyunları gösterisi de yapıldı.