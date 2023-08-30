Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş'a Veda Programı Düzenlendi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine atanan Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş için veda programı düzenlendi. Programa Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Kaymakam Dolaş, yaptığı konuşmada Şarkışla ilçesinden ayrılmanın burukluğunu yaşadığını belirterek, görev süresince misafirperverlik ve samimiyetle karşılandığını ifade etti.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine atanan Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş için veda programı düzenlendi.

Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen programa Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaymakam Dolaş, yaptığı konuşmada Şarkışla ilçesinden ayrılmanın burukluğunu yaşadığını belirterek, "Devletimizin bize vermiş olduğu görev ve yetkiyi, devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatine kullanmaya çalıştık. Şarkışla'da her nereye gittiysem misafirperverlik ve samimiyet ile karşılandım. Görev alacağım ilçede bir evininizin olduğunu hatırlatıp, haklarınızı helal etmenizi istiyorum." dedi.

Belediye Başkanı Oğuz, Dolaş'a Şarkışla kilimi ve çeşitli hediyeler verildi.