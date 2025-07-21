Sarıyer'de Sokak Köpekleri, Yürüyüşteki Köpeğe Saldırdı

Sarıyer'de Sokak Köpekleri, Yürüyüşteki Köpeğe Saldırdı
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Sarıyer Maden Mahallesi'nde sokak köpekleri, Sevim Dumanlı'nın köpeğine saldırdı. Dumanlı, köpeğini korumaya çalışırken panik yaşadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER'de sokak köpekleri, yürüyüşe çıkan Sevim Dumanlı'nın köpeğine saldırdı. Dumanlı'nın köpeğini korumaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Maden Mahallesi Özdereiçi Sokak'ta yaşandı. Sevim Dumanlı, köpeğini gezdirmek için sokağa çıktı. Bu sırada çevrede dolaşan iki sokak köpeği, Dumanlı'nın köpeğine saldırdı. Köpeklerin saldırısıyla büyük panik yaşayan kadın, köpeğini kucağına alarak uzaklaşmaya çalıştı. Saldırıyı fark eden çevredekiler, sokak köpeklerini uzaklaştırdı. Saldırı anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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