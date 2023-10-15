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Sarıkamış'ta Sonbahar Renkleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ilçenin doğasına, sonbahar renkleri hakim oldu. Yılın yarısı kar altında kalan ilçenin 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'ndeki ormanların içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.