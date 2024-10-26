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Sarı kodlu uyarı yapıldı, kara kış fena geliyor

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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar nedeniyle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Yağışların, bugünün ilk saatlerden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, bugünün ilk saatlerden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin ediliyor Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sarı kodlu uyarı yapıldı, kara kış fena geliyor
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Yaşam

Doğu Karadeniz Doğal Afetler Hava Durumu Trabzon Giresun Artvin Yaşam Dünya Rize

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Yorumlar (1)

JY:

YANİ DOĞAL GAZ FATURALARI TAVAN YAPACAK. AMPUL PARTISINE OY VERENLER DÜŞÜNSÜN DİYECEM AMA KURUNUN YANINDA YAŞDA YANACAK.

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