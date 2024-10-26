Sarı kodlu uyarı yapıldı, kara kış fena geliyor

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, bugünün ilk saatlerden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin ediliyor Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.