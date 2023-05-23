Saratlı Belediye Başkanı Zeki Türker: 16 odalı yaşlı bakım evi yapım aşamasında

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı Belediye Başkanı Zeki Türker, 16 odalı yaşlı bakım evinin yapım aşamasında olduğunu belirterek, "Vaatlerimiz arasında yaşlı bakım evi vardı. Binanın bitimine 10 ay kaldı desteklere de ihtiyacımız var" dedi.

CHP'li Saratlı Belediye Başkanı Zeki Türker, vaatleri arasında yer alan yaşlı bakım evinin 10 ay içerisinde biteceğini belirtti. Türker, "Saratlı'da doğdum büyüdüm. Şu anda mevcut Saratlı Belediye Başkanıyım. Yapım aşamasında olan yaşlı bakım evimiz seçim vaatlerimiz arasında yer alıyordu. Saratlı halkımızın geneli gurbette yaşıyor, yaşlılarımız oraya gittikleri zaman orada yaşayamayıp geri geliyorlar. Yaşlılarımız için 16 odalı yaşlılar yurdu yapıyoruz" dedi.

"BİZİM BELEDİYEMİZE AİT BİR PROJE"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Türker, "Bize katkı sundu ilk temel atmada. Gerisini de belediyenin gücüyle halkımızın desteğiyle bitirmeyi hesaplıyoruz. Burasının kapasitesi 17 kişilik. Dinlenme alanı olan, kadın ve erkek banyo ve lavabolarının ayrı ayrı olduğu, her odada da özel ihtiyaçların giderebilmesi için aynı şekilde odalarda da banyolarımız var. 10 ay içerisinde burayı bitirip yaşlılarımızı ağırlamaya başlamak istiyoruz. Bizim belediyemize ait bir proje. Bir kadın bir erkek hemşiremiz, aşçımız ve görevlilerimiz olacak şekilde 5 kişilik bir istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Destekleri bekliyoruz. Gurbetçilerimizden duyarlı vatandaşlarımız ile, "Bir oda sen bir oda ben" projesi ile projemizi tamamlayıp hizmete açacağız" diye konuştu.