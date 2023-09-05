Sapanca Gölü'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Arkadaşları ile birlikte kayık ile açıldığı Sapanca Gölü'ne giren Abdulkadir E. isimli vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, A.E. isimli vatandaş, arkadaşları ile birlikte Kırkpınar sahili mevkiinden kayıkla göle açıldı. Burada suya giren A.E., gölde boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının yardımı ile sudan çıkarılan A.E., durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen vatandaşın durumunun ciddiyetin koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, sudan çıkarılarak ambulansa alınan vatandaşa kalp masajı yapıldığı anlar da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - SAKARYA