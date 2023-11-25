Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da seyir halindeki minibüs alev aldı

Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İpekyol Bulvarı üzerinde, A.S'ye ait 06 BD 5216 plakalı minibüs seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün durumu fark etmesinin ardından aracını yol kenarına çekerek, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan aracı söndürdü. Yangın nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İpekyol Bulvarı üzerinde, A.S'ye ait 06 BD 5216 plakalı minibüs seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün durumu fark etmesinin ardından aracını yol kenarına çekerek, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan aracı söndürdü. Yangın nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yaşam

İtfaiye Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title