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Şanlıurfa'da Ev Penceresi Değiştirme İşinde Kaza: 1 Ölü

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, evinin penceresini değiştirmek isterken dengesini kaybeden Mustafa Karataş hayatını kaybetti. Olayın ardından Karataş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 4'üncü kattaki evinin penceresini değiştirmek isterken dengesini kaybedip düşen Mustafa Karataş (50), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın 4'üncü katında oturan Mustafa Karataş, değiştirmek istediği evinin penceresini sökerken dengesini kaybedip düştü. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Karataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Yaşam

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