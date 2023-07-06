Şanlıurfa'da Boğulma Vakalarının Önüne Geçmek İçin 5 Portatif Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kanal ve göletlerde yüzmenin önlenmesi amacıyla 5 portatif yüzme havuzu hizmete açıldı. Havuzlarda çocuklar ve gençler can kurtaran gözetiminde yüzme imkanı bulacak.

Şanlıurfa'da boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 5 portatif yüzme havuzu hizmete açıldı.

Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bölgede ölümcül tehlike taşıyan sorunların başında kanal ve göletlerde yüzmenin önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda valilik tarafından çocuk ve gençlerin can güvenliği için 300 bin lira maliyetle 5 portatif yüzme havuzu yaptırıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından açılışı gerçekleştirilen havuzlarda, çocuklar ve gençler can kurtaran gözetiminde yüzme imkanı bulacak.

Her yıl üzücü boğulma vakalarıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Vali Ayhan, devlet olarak çocukların güvenli şekilde eğlenebilmesi için önlem aldıklarını belirtti.

Kentte ayrıca polis ekipleri de vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyarı broşürleri dağıtarak uyarıyor.