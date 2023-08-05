Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'nde çocuk boğuldu
Yaşam Haberleri
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'ne giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'ne giren çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Uluyazı Mahallesi'nde yakınlarıyla Atatürk Baraj Göleti'ne giren Ferhat Taklacı (13) bir süre sonra gözden kayboldu.
Yakınlarının ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, sudan Taklacı'nın cansız bedenini çıkardı.
Çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bilal Gerez - Yaşam