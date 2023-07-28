Sanayi esnafından kavurucu sıcağa ilginç çözüm

AMASYA Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Amasya'nın Taşova ilçesinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.

Taşova Küçük Sanayi'nde demir doğrama ustası Mehmet Yıldız, hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı çalışırken zor anlar yaşadı. Kavurucu sıcaklara karşı demir doğrama ustası Yıldız, ilginç bir çözüm buldu. Mermer dükkanı içinde bulunan santra fiş suyu ve yan tarafta bulunan oto yıkamanın tazyikli suyuyla serinleyerek 'foşur foşur' yıkandı. Usta Mehmet Yıldız, kavurucu sıcaklarda yaptığı işin yakıcı bir iş olduğunu ayrıca güneşin etkisiyle yandığını, serin suyun altına girdiğinde üşüdüğünü söyledi.

Demir doğrama ustası Mehmet Yıldız, "Demir doğrama işi severe yaptığım için zor değil de, bugünlerdeki havaların sıcak olması nedeniyle, 40-45 dereceye varmasından dolayı işimizde malum kaynak olduğundan dolayı spiral, kaynak ateşi bir yandan bunalıyoruz, bu aralar sıcak olduğundan dolayı. Karşıda Ömer arkadaşımın mermer dükkanı var. Oraya gitmiştik. Orada da santra fiş yerden çıktığı için su çok soğuk, buz gibi. Kendimi tutamadım çok bunalmıştım. Açtım santra fişi, altına girdim. Dışarıda herkes 40-45 derecede bunalırken, ben orada üşümeye başladım. Çok bunaldığımız için suya girdik. Çokta güzel oldu yani serinledik bu sayede" dedi.