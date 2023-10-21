Samsun'da sulama kanalının üzerinde bulunan bir baraka, dikkat çekiyor.

Bafra Ovası'nda sulama kanalının geçiş noktasına yapılan baraka, görenleri şaşırtıyor. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen fotoğraflarda sulama kanalı üzerine kurulmuş baraka görülüyor. Barakanın altından su geçmesi ve konumu ise vatandaşların ilgisini çekiyor. Görenler "Bu da kanalkondu" yorumunda bulunuyor.

Baraka hakkında bilgi veren mahalle muhtarı, "Burası tarla sahibine ait. Kanal da onun arazisinden geçiyor. Tarlada yaz-kış işçi çalıştırıyor. Bu işçilerin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını gidermek için böyle bir kulübe yapmış. Yapıyı DSİ yetkilileri de incelemiş. Burada sürekli kalan yok. Kışın soğuk günlerde işçilerin geçici süreyle dinlenmeleri ve ihtiyaçlarını gidermesi için yapılan bir kulübe" dedi. - SAMSUN