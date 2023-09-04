Samsun'da Sel Felaketi: İlkadım Belediyesi Mağduriyeti Gidermek İçin Sahada

Samsun'da meydana gelen selde zarar gören yerlerde incelemelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bütün yollar açılana ve vatandaşın mağduriyeti giderilene kadar ekiplerin sahada kalacağını açıkladı.

İlkadım'da metrekareye düşen yaklaşık 150 kilo yağış sonrası sel felaketi yaşandı. İlkadım Belediyesi selin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. Selde oluşan hasarları yerinde inceleyen Başkan Demirtaş, tüm ekipleri ile teyakkuzda olduklarını ifade ederek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Demirtaş, "Yağışın başlamasıyla birlikte sorunlu bölgelere ulaştık. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için seferber ettik. Ekiplerimiz sorun yaşanan ev ve iş yerlerindeki yağmur sularını tahliye ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai harcıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun, İlkadım Belediyesi olarak yanlarındayız" dedi. - SAMSUN