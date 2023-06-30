Samsun'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
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Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nevzat Yılmaz (57) idaresindeki 06 AK 2802 plakalı otomobil, Ordu- Samsun kara yolu Evci Mahallesi mevkisinde Ayhan Akbulut (58) idaresindeki 45 AS 777 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Akbulut ile yanında bulunan eşi Hatice Akbulut (53) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Yaşam