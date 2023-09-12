Samsun'da gübre fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan Toros Tarım'a ait gübre fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Samsun'da gübre fabrikasında çıkan yangın paniğe nedne oldu.

Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan Toros Tarım'a ait gübre fabrikasında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Atıl durumda bulunan bir bölümde çıktığı öğrenilen yangın sonucu, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Dumanlar, 19 Mayıs Stadyumu'ndan ve ilçenin uzak kesimlerinden de görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN