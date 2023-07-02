Samsun'da Genç Denizde Boğuldu
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Samsun'un Alaçam ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu. Hüseyin Ceylan (20) denize girdikten sonra suya batıp kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda Ceylan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu.
Toplu Mahallesi mevkiinden serinlemek amacıyla akşam saatlerinde denize giren Hüseyin Ceylan (20) bir süre sonra suya batıp gözden kayboldu.
Çevredekilerin Alaçam Jandarma Komutanlığına ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri ile dalgıçlarca denizde arama çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 3 saatlik aramalar sonucu bulunarak Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Yaşam