Samsun'da Denizde Kaybolan Ahmet'in Cansız Bedeni Bulundu

AHMET'TEN ACI HABER

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için ikiz kardeşi ve kuzenleri ile denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Altundal (10), 3'üncü günün sonunda akıntıya kapıldığı alandaki kayalıklarda ölü bulundu. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu denizden çıkarıldı. Ahmet'in cansız bedeninin bulunduğu noktaya, ikiz çocuklarını kaybeden acılı baba Muammer Altundal da geldi. Ahmet Altundal'ın cansız bedeni, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak incelemenin ardından, Kıranköy Mezarlığı morguna konulacak. Ahmet Altundal, yarın kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.