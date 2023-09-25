Samsun'da Ahırda 11 Buzağı Telef Oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde henüz bilinmeyen bir şekilde ahırda bulunan 15 buzağıdan 11'i telef oldu, 4'ü yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Huzur Sokak'taki bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında ahırın yanlarındaki evde bulunan bir vatandaş ahırdan gelen sesleri duydu. Telefonla ahır sahibi Ramazan Çakmak'ı arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Çakmak, ahırda bulunan 15 buzağının 11 tanesinin telef olduğunu, 4 tanesinin de yaralandığını gördü. Çakmak, polis, zabıta ve ilçe tarım müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ahırda incelemelerde bulundu.

Hayvanların sahibi Ramazan Çakmak, "Biz köpeklerden şüphelendik ama büyük bir ihtimal vahşi bir hayvan. Çünkü köpekler bu hale getirecek ırka sahip değiller. Vahşi yabani bir hayvan olduğunu düşünüyoruz. Dişleri sert bir hayvan. Hayvanlarımızı parçalayıp telef etmiş" dedi.

Çakmak, "Biz bu hayvanları Bafra'dan Türkiye'nin her yerine dağıtımını yapan, meslek haline getirmiş vatandaşlarız. Bu meslek atalarımızdan geliyor. 1,5-2 aydır aynı sorunları yaşadık ve bunun benzerlerini çok görüyoruz. Mağduriyet var ortada devletin veya Bafra'daki yetkililerin buna bir önlem alması gerekiyor. Hayvanlar bizim sermayemiz. Biz bunları alıyoruz, büyütüyoruz, vatandaşlara veriyoruz, sofralarına gidiyor. Bunun yağı, sütü her şeyi bir şekilde soframıza geliyor. Bugün ülkemizde hayvan sıkıntısı var. Biz bunları üretip, üretime destek vermek amacıyla yapıyoruz. Bugün bunlar Türkiye'de marka olmuş, yetkililerimiz bunu biliyor. Geçim kaynağımız bu. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Bugün bu hayvanlar bu şekilde, yarın bir başka vatandaşımızın da başına gelebilir" diye konuştu.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların telef olma sebebini araştırıyor. - SAMSUN