Salda Gölü'nde 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk, gözden kayboldu ve dalgıç polisler tarafından 10 metre derinlikten çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Denizli'nin Çivril İlçesi'nden Burdur'un Yeşilova İlçesi'nde bulunan Salda Gölü'ne ailesiyle birlikte tatil için gelen 13 yaşındaki çocuk, Salda Gölü'nde bir anda gözden kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine Su Altı Arama Timi, sağlık, polis, jandarma ve cankurtaran ekipleri olay yerine sevk edildi.

Burdur AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de arama çalışmalarına destek verirken Antalya'dan gelen dalgıç polisleri, yaklaşık üç saat sonra çocuğu 10 metre derinlikten, sahile çıkardı. Salda Gölü sahilinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuk, Yeşilova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.