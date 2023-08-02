Malatya'nın temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği sakin şehir unvanlı ilçesi Arapgir'de, dut pekmezi asırlardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Sakin şehir Arapgir'de dut pekmezi geleneği sürdürülüyor

MALATYA - Malatya'nın temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği sakin şehir unvanlı ilçesi Arapgir'de, dut pekmezi asırlardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Malatya'nın Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip tek ilçesi Arapgir'de dut pekmezi, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Arapgir'nin Suceyin ile Yeşilyayla Mahalle sakinleri ilçede işledikleri dutları pekmeze dönüştürerek köklü bir geleneği devam ettiriyor.

Ali Özdemir ile eşi Neslihan Nadire Özdemir atadan kalma bir geleneği sürdürmekten mutluk olduklarını belirterek, üretmenin önemine dikkat çekti.

Hasan Er ile Sakine Özdemir ise doğal yöntemlerle üretilen ve pahalı bir gıda olan pekmezin sağlık için çok faydalı bir gıda olduğunu ifade ederek, üretilen pekmezlerin aile bireyleri arasında tüketildiğini söyledi.