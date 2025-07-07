Sakaryalı Çağrı ve Çinli Jiaojiao, Pamukova'da Geleneksel Düğünle Evlendi

Sakaryalı Çağrı ve Çinli Jiaojiao, Pamukova'da Geleneksel Düğünle Evlendi
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Bulgaristan'da tanışıp nikah kıyan Sakaryalı Çağrı Gök ile Çinli Jiaojiao Long, Pamukova'da Türk geleneklerine uygun bir düğün yaptı. Kültürel farklılıkları aşan çift, Türkiye'ye olan hayranlıklarını dile getirdi.

BULGARİSTAN'da üniversitede okurken tanışıp aşık olduktan sonra nikah kıyan Sakaryalı Çağrı Gök (32) ile Çinli Jiaojiao Long (31), Pamukova ilçesinde Türk geleneklerine göre düğün yaptı.

Pamukova ilçesinde yaşayan Tayfun ve Aysel Gök çiftinin oğulları Çağrı Gök, gittiği Bulgaristan'da, kendisi gibi üniversite eğitimi için bu ülkede bulunan Çin'in Hainan Adası Di'an bölgesinden Jiaojiao Long ile tanıştı. Bir süre sonra çiftin arkadaşlıkları aşka dönüştü. Okullarını bitiren çift, 2022 yılında resmi nikah kıydı ancak iş yoğunlukları nedeniyle düğünlerini erteledi. Çift, nikahtan 3 yıl sonra Pamukova'da düğün yaptı.

Kültürel farklılıklara rağmen büyük bir sevgiyle bağlandıklarını belirten çift aralarındaki tüm mesafeleri ve farkları sevgiyle aştıklarını söyledi. Türkiye'ye ve Pamukova'ya dair düşüncelerini aktaran Çinli gelin Jiaojiao Long, "Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Türk insanı çok sıcakkanlı ve cana yakın. Bana burada oyun oynamayı bile öğrettiler. Bu ülkede, bu kültürde bulunmak benim için büyük bir şans" dedi.

Gök ve Long ailelerinin büyük mutluluk yaşadığı düğün töreninde Çin geleneklerine de yer verildi. Damat Gök ile eşi Long'un e-ticaret ile mutfak malzemeleri sattıkları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

dinen uyumsuz olaki kadın musevi/hristiyan/müslüman olaki adam dinsiz.

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