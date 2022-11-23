Sakarya Valisi kim? Çetin Oktay Kaldırım kimdir?
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Sabahın erken saatlerinde Düzce merkez üstü 6.1 büyüklüğündeki yaşanan deprem, Başta İstanbul olmak üzer birçok büyükşehrimizde telaşa yol açtı. Depremin psikolojik etkileri hala sürerken, Sakarya'da okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Düzce merkezli deprem sonrası Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Peki Çetin Oktay Kaldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
Sabah saatlerinde Düzce de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzeri bir çok ilde hissedildi. Depremin psikolojik etkileri sürerken . Sakarya'da eğitim öğretime bir gün ara verilip verilmediğini vatandaşlar araştırıyor. Deprem sonrası Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Peki Çetin Oktay Kaldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sakarya'da okular tatil mi? Detaylar haberimizde...
4 Ocak 1974'te Bayburt'ta dünyaya gelen Çetin Oktay Kaldırım, 2020 yılından beri Sakarya Valiliği yapmaktadır. İlk ve orta öğretimini Bayburt'ta tamamlayan Kaldırım, liseyi Erzurum'da okumuştur. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2009 yılında İngiltere Portsmouth Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, Almanca, Arapça ve Japonca bilmektedir.
İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığına 1 Mayıs 2000 tarihinde geçmiştir. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamlamasının ardından on yıl boyunca Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde kaymakam ve vali yardımcısı olmuştur.
2010-2016 yılları arasında 6 ilin (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) içinde olduğu Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda genel sekreterlik görevi almış, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak çalışmıştır.
Mülki idare amirliği kariyeri:
- 1998 - Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı
- 2000 - Giresun Kaymakam Adayı
- 2003 - Ayvacık (Samsun) Kaymakamı
- 2003 - Baykan (Siirt)Kaymakamı
- 2005 - Torul (Gümüşhane) Kaymakamı
- 2007 - Şanlıurfa Vali Yardımcısı
- 2009 - Ürgüp (Nevşehir) Kaymakamı
- 2010 - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
- 2016 - İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
- 21 Haziran 2017 - 18 Haziran 2020 Elazığ Valisi
- 20 Haziran 2020 - Sakarya Valisi
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamaları Sakarya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından ve Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın kişisel hesabından takip edebilirsiniz.