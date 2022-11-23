Sakarya Valisi kim? Çetin Oktay Kaldırım kimdir?

Sabahın erken saatlerinde Düzce merkez üstü 6.1 büyüklüğündeki yaşanan deprem, Başta İstanbul olmak üzer birçok büyükşehrimizde telaşa yol açtı. Depremin psikolojik etkileri hala sürerken, Sakarya'da okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Düzce merkezli deprem sonrası Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Peki Çetin Oktay Kaldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Sabah saatlerinde Düzce de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzeri bir çok ilde hissedildi. Depremin psikolojik etkileri sürerken . Sakarya'da eğitim öğretime bir gün ara verilip verilmediğini vatandaşlar araştırıyor. Deprem sonrası Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Peki Çetin Oktay Kaldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sakarya'da okular tatil mi? Detaylar haberimizde...

ÇETİN OKTAY KALDIRIM KİMDİR?

4 Ocak 1974'te Bayburt'ta dünyaya gelen Çetin Oktay Kaldırım, 2020 yılından beri Sakarya Valiliği yapmaktadır. İlk ve orta öğretimini Bayburt'ta tamamlayan Kaldırım, liseyi Erzurum'da okumuştur. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2009 yılında İngiltere Portsmouth Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, Almanca, Arapça ve Japonca bilmektedir.

ÇETİN OKTAY KALDIRIM KARIYERİ?

İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığına 1 Mayıs 2000 tarihinde geçmiştir. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamlamasının ardından on yıl boyunca Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde kaymakam ve vali yardımcısı olmuştur.

2010-2016 yılları arasında 6 ilin (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) içinde olduğu Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda genel sekreterlik görevi almış, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak çalışmıştır.

ÇETİN OKTAY KALDIRIM NE YAPTI?

Mülki idare amirliği kariyeri:

1998 - Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı

2000 - Giresun Kaymakam Adayı

2003 - Ayvacık (Samsun) Kaymakamı

2003 - Baykan (Siirt)Kaymakamı

2005 - Torul (Gümüşhane) Kaymakamı

2007 - Şanlıurfa Vali Yardımcısı

2009 - Ürgüp (Nevşehir) Kaymakamı

2010 - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

2016 - İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

21 Haziran 2017 - 18 Haziran 2020 Elazığ Valisi

20 Haziran 2020 - Sakarya Valisi

SAKARYADA OKULAR TATİL Mİ?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamaları Sakarya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından ve Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın kişisel hesabından takip edebilirsiniz.