Sakarya'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsüne Hayvanlar Alınmaya Başlandı

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI( Sakarya ), –SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsüne hayvanlar alınmaya başlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'la birlikte tesiste incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hayvanlar alınmaya başlandı. İçerisinde sokak hayvanları için konforlu ve keyifli birçok alanı barındıran Avrupa standartlarındaki tesise rehabilitasyona ve tedaviye ihtiyacı olduğu tespitiyle alınan 150 köpeğin kabulü yapıldı.

Toplamda 105 dönümlük arazi üzerine kurulan kampüs, sokak hayvanlarının tedavi, rehabilite ve sahiplendirme süreçlerinin modern koşullarda yürütülebilmesi için en ince ayrıntısına kadar planlandı. 10 bin hayvanın aynı anda yaşam sürebileceği kapasitede hazırlanan tesis, 14 bin 500 metrekarelik kullanım alanı, sahiplendirme merkezi, pati kafe, pati shop, köpek parkı, açık hava amfi alanı, özel yaşam alanları, çocuk oyun grupları ve hayvan temalı kütüphane ile sokak hayvanlarına bir yaşam alanı sunarken, içerisinde vatandaşların da vakit geçirebileceği bölümler bulunuyor. Aynı zamanda anne–yavru hayvanlar için özel bölümler, engelli hayvanlar için rehabilitasyon ve bakım üniteleri yer alıyor.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ İHSAN YAVUZ TESİSİ İNCELEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz tesise gelerek Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'la birlikte sokak hayvanları için hazırlanan bölümleri tek tek inceledi.

Tesisin tedavi ve çocukların hayvan sevgisini deneyimlemesi açısından örnek bir proje olduğunu belirten Yavuz, "Sakarya, marka şehir olma yolunda her geçen gün yeni adımlar atıyor. Şehrimiz birçok alanda ilklere, yeniliklere ve güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Bu güzelliklerden biri de bugün burada gördüğümüz, canlarımız olan kedi ve köpekler için oluşturulan bu kapsamlı yaşam alanıdır. Ameliyathanelerin, bakım ünitelerinin, serbest dolaşım alanlarının bulunduğu, ziyaretçilerin ve çocuklarımızın hayvan sevgisini deneyimleyebileceği bu tesis gerçekten örnek bir çalışma olmuş. 10 bin hayvana ev sahipliği yapabilecek büyük bir kapasiteye sahip. Sokak hayvanlarının alımı da başlamış durumda ve süreç artarak devam edecek. Burası tam anlamıyla bir yaşam alanı haline gelecek. Türkiye'de diğer şehirlere de örnek olacak niteliktedir" dedi.

'BİZİM İÇİN GERÇEKTEN GURUR VERİCİ'

Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en kapsamlı tesislerinden birini Sakarya'ya kazandırdıklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise şunları söyledi:

"Çocukların, ailelerin ve ziyaretçilerin hayvanlarla iç içe vakit geçirebildiği, sokak hayvanlarının ise sağlıklı, güvenli ve modern bir ortamda yaşamlarını sürdürebildiği örnek bir çalışma ortaya koyduk. Hedefimiz, şehir genelindeki sokak hayvanı sorununu kontrollü şekilde çözmek ve can dostlarımızı en doğru koşullarda yaşatmak. Bu tesiste de bahsettiğimiz kriterleri karşılayan, modern, hayvanların sağlıkla, serbest şekilde, rehabilite vaziyette yaşam sürebilecekleri alanları tesisimizde görebilirsiniz. Tüm yönleriyle bu alanda ülkemizdeki her bir yerel yönetime örnek olduk ve her gün tesisimize ülkenin dört bir yanından ziyaretler gerçekleşiyor. Bu gerçekten bizim için bir gururdur"