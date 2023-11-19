Sakarya'da Şiddetli Fırtına ve Yağış Karasu İlçesini Vurdu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle sahil kesimi zarar gördü. Deniz 50 metre içeriye girdi, ev ve işletmeler sular altında kaldı. Çatılar uçtu, otobüs durağı devrildi.
Sakarya'da etkili olan şiddetli fırtına ve yağış Karasu ilçesinin sahil kesimini adeta yıktı geçti. Yağış sebebiyle bazı ev ve işletmeler sular altında kalırken, deniz yaklaşık 50 metre kıyıya yanaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında şiddetli yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Bu çerçevede Sakarya'nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinin sahil kesiminde yağış sebebiyle deniz, 50 metre içeriye girdi, bazı işletmeler ile evleri su bastı. Fırtına sebebiyle 5 katlı iki yapının çatısı koparak caddeye ve sahile uçarken, bölgede bulunan otobüs durağı devrildi. Ekipler, yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA